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الأحد، 10 يونيو 2018 01:59 م
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رئيس قيرغيزستان يقترح استضافة بلاده للقمة القادمة لمنظمة شنغهاى للتعاون

الأحد، 10 يونيو 2018 01:44 م
رئيس قيرغيزستان يقترح استضافة بلاده للقمة القادمة لمنظمة شنغهاى للتعاون رئيس قيرغيزستان
بيشكيك (أ ش أ)
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اقترح الرئيس القيرغيزى سوراونباى جينبيكوف اليوم الأحد، أن تستضيف بلاده الاجتماعات القادمة لقمة منظمة شنغهاى للتعاون العام المقبل يومى 14 و15 يونيو.

وأفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، بأن قيرغيزستان تولت الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاى للتعاون بعد الصين، وذلك فى ختام فعاليات القمة الحالية والتى استضافتها مدينة تشينجداو الساحلية الصينية.

وقال جينبيكوف " نحن نهدف إلى تعزيز الثقة والتفاهم والتعاون البناء والمثمر، والعلاقات الودية والجوار بين دول منظمة شنغهاى للتعاون، ونعرض استضافة القمة القادمة للمنظمة فى مدينة بيشكيك".

وخلال كلمته، أشاد الرئيس القرغيزى بنتائج رئاسة الصين للمنظمة، كما أبدى استعداده للإسهام فى المزيد من أعمال تطوير المنظمة ، كما تعهد بأن تلتزم بلاده بحل القضايا المتعلقة بالتنمية الاستراتيجية خلال فترة رئاستها للمنظمة.

بدوره، قال الرئيس الصينى شى جين بينج إن جميع الأطراف سوف تدعم وتتعاون بفاعلية مع قرغيزستان للاضطلاع بمسئولياتها فى الرئاسة وضمان نجاح قمة العام القادم.

 


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