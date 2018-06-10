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رئيس قطاع البعثات بالتعليم العالى تلتقى السفير القبرصى لبحث التعاون المشترك

الأحد، 10 يونيو 2018 06:16 م
رئيس قطاع البعثات بالتعليم العالى تلتقى السفير القبرصى لبحث التعاون المشترك جانب من لقاء السفير القبرصى
وائل ربيعى
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التقت الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات مع السفير خاريس موريتسيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة؛ لبحث التعاون العلمى المشترك بين البلدين.

 

وأكد السفير، العلاقات الوثيقة التى تربط مصر بقبرص واللقاءات الرئاسية التى تتم بصورة منتظمة وبكثافة تعكس عمق الصلات والمصالح المشتركة بين البلدين، حيث تناول اللقاء بعض القضايا المشتركة بين الجانبين في مجال التعليم العالي وعلي رأسها مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين مصر وقبرص وكذا مشروع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات.

 

كما أكدت كاميليا صبحى، على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات القبرصية فى مجالات البحث العلمى.

 

 

 


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