رئيس دولة الإمارات يستقبل أعضاء من أسرته بمقر إقامته فى إيفيان الفرنسية

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استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية، أعضاء من أسرته ، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذى، لتقديم التهانى والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.



الشيخ خليفة بن زايد خلال اللقاء

ونشرت وكالة أنباء الإمارات صورا للشيخ خليفة (70 عاما) فى مقر اقامته فى مدينة إيفيان الفرنسية، وهو يستقبل أعضاء من العائلة الحاكمة فى أبوظبى.

والشيخ خليفة رئيس لدولة الإمارات وحاكم أبوظبى التى تعتبر الأغنى بين الإمارات التى تتشكل منها الدولة.

وتولى الشيخ خليفة السلطة إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى نوفمبر 2004. ويعتبر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العام 1971.