رئيس امتحانات الثانوية العامة ينفى تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

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نفى رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى، صحة ما زعمته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية والتي يؤدي طلاب شعبة الرياضيات بشهادة الثانوية العامة الامتحان فيها اليوم.

وأعرب حجازي ـ في تصريحات صحفية له اليوم ـ عن أسفه لتكرار هذا الفعل مع صبيحة كل يوم امتحان رغم تأكيد الوزارة القاطع على عدم استطاعة أحد الوصول إلى الامتحان، وتأمينه بشكل غير مسبوق، وفي حال وصول أي أحد له يتم معرفته على الفور..منوها بتواصله مع مسئول المطبعة السرية بإحدى الجهات السيادية والتي تتولي طباعة الامتحان، والذي أكد عدم صحة المنشور على هذه الصفحات.