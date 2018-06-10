رئيس امتحانات الثانوية: استغلال الوقت بالمراجعة أفضل من السعى وراء صفحات الغش

كتب محمود طه حسين

استنكر الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تصرفات بعض الطلاب الباحثين عن صفحات الغش، مؤكدا أنه تم تحذيرهم مرارا وتكرارا، ولكن الغشاش يبحث عن أى وسيلة من أجل الحصول على حق ليس من حقه أو لتحقيق النجاح.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحانات لـ" اليوم السابع" أنه على الطلاب أن يدركوا بأن تلك الصفحات تبتزهم وتطلب مبالغ مالية دون فائدة، قائلا : على هؤلاء الطلاب أن يعملوا العقل ويجلس الواحد منهم مع نفسه ويفكر فيما يقوم به ، مشيرا إلى أن استغلال الوقت فى المراجعة أفضل بكثير من السعى وراء مزاعم صفحات الغش الباطلة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.