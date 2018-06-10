رئيس الكونغو برازافيل: التعاون مع الصين يحقق نتائج مثمرة لشعبى البلدين

بكين (أ ش أ)

صرح رئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو نجيسو، اليوم الأحد، بأن التعاون فى مجالات مختلفة بين جمهورية الكونغو والصين متبادل النفع ويحقق نتائج مثمرة لشعبى البلدين.

وقال ساسو - فى تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية، "إن إفريقيا والصين بينهما شراكة وثيقة وهناك إمكانات كبيرة وآفاق واسعة لتعاون مستقبلي"، موضحًا أن علاقات الصداقة بين البلدين استمرت ما يزيد على نصف قرن.

وأشار رئيس الكونغو إلى أن الجانبين مستعدان لتعزيز التعاون وتحقيق منافع مشتركة وتنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف أن حكومته تعمل من أجل تحسين المناخ التجارى وخلق منافسة سليمة وتقوم أيضا بالإعداد لتأسيس منطقة اقتصادية خاصة فى بوينت-نوار، وحث الشركات الصينية على الاستثمار فى البلاد.

يذكر أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد زخما خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجارى لجمهورية الكونجو منذ عام 2006.