رئيس أوكرانيا يشكر مجموعة السبع دول الكبرى على بيانها الداعم لبلاده

كييف (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، اليوم الأحد، عن شكره لمجموعة السبع دول الكبرى على بيانها الداعم لأوكرانيا.

وكتب بوروشينكو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن قمة الدول الكبرى فى كندا وبيانها الختامى أكدا أن أوكرانيا تظل إحدى أولويات العالم الحر، وفقا لما ذكرته صحيفة "أوكرانيا بالعربية" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكرانى "أرحب بالرسالة الواضحة والمتفق عليها لشركائنا حول وجوب الكرملين الوفاء بالتزاماته"، موضحًا أن شروط ذلك سهلة وتتمثل فى احترام القانون الدولى قبل كل شيء، ووقف العدوان فى الدونباس واستعادة القرم إلى أوكرانيا.

وكان بيان القمة قد أعرب عن مواصلة دعم الدول الكبرى لسيادة ووحدة أراضى واستقلال أوكرانيا، ومسيرة الإصلاحات الحكومية فيها.