دى ميستورا يجرى مشاورات هامة حول العملية السياسية السورية فى طهران

جنيف (أ ش أ)

أعلن مكتب ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، أن المبعوث يجرى مشاورات جوهرية حول العملية السياسية فى طهران مع مسؤولين إيرانيين.

وذكر بيان عن مكتب المبعوث الخاص اليوم الأحد، بأن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن دى ميستورا قد أجرى - خلال الأيام الأخيرة - مباحثات فى تركيا مع مسؤوليها المعنيين بالأزمة السورية، كما عقد لقاءات مع الائتلاف السورى لقوى الثورة والمعارضة وهيئة المفاوضات السورية، ويهدف دى ميستورا من خلال تلك المشاورات والمباحثات الإقليمية إلى العمل على استعادة مسار جنيف التفاوضى للتوصل إلى حل سياسى للازمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وذلك بعد توقف مسار جنيف منذ نهاية الجولة الثامنة للمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة فى نهاية العام الماضى 2017 .