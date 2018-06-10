حلف الناتو يرحب بإعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار بأفغانستان خلال عيد الفطر

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رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، بإعلان حركة طالبان وقف اطلاق النار أيام عيد الفطر المبارك فى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس"، اليوم الأحد، عن شتولتنبرج قوله إن إعلان طالبان وقف إطلاق النار قد يكون خطوة إيجابية تجاه محادثات سلام التى تقودها أفغانستان، وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، أن الحلف يقف بجوار الشعب الأفغانى فى جهوده من أجل السلام والمصالحة.

وكانت حركة طالبان، أعلنت، أمس السبت، أن قيادة الحركة قررت وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر، يأتى هذا فى الوقت الذى صرّح فيه الرئيس الأفغانى أشرف غنى، بأن الحكومة الافغانية ستوقف إطلاق النار ايضا ضد حركة طالبان، موضحا أنه لن يتم شن هجمات ضد مسلحى الحركة بدءا من يوم 27 رمضان وحتى خامس أيام العيد، كما عبر "غنى"، عن أمله فى أن تلتزم طالبان بتنفيذ نظام وقف إطلاق النار.