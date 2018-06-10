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"حقوق الإنسان" بالبرلمان تبدأ زيارات للمستشفيات الحكومية عقب إجازة العيد

الأحد، 10 يونيو 2018 12:45 م
"حقوق الإنسان" بالبرلمان تبدأ زيارات للمستشفيات الحكومية عقب إجازة العيد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
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عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الشكاوى التى وردت إليها بخصوص تردى الأوضاع فى عدد من المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة على مستوى المحافظات. 
 
وقررت اللجنة خلال اجتماعها، تنظيم سلسلة من الزيارات لعدد من المستشفيات الحكومية  للوقوف على الحقيقة التى وردت بتلك الشكاوى. 
 
 ومن المقرر أن تبدأ اللجنة تلك الزيارات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لاسيّما المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى الصعيد، وجميع القرى بكافة المحافظات التى وردت منها شكاوى.

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