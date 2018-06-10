video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس عاطل حاول ترويج 2.5 كيلو حشيش فى البساتين

الأحد، 10 يونيو 2018 11:32 ص
حبس عاطل حاول ترويج 2.5 كيلو حشيش فى البساتين مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بمحاولة ترويج 2500 جرام حشيش.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "على.ح. ا" 56 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم.

 

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة المقدم على فيصل، رئيس المباحث من القبض على المتهم وبحوزته 25 كيس حشيش، وزنت 2500 جرام، ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل بإمبابة يعترف بترويج الحشيش قبل موسم العيد والنيابة تقرر حبسه

البساتين

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار البساتين

حوادث مصر




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة