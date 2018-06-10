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حبس حدث حاول تهريب سجائر عبر الحدود المصرية الليبية

الأحد، 10 يونيو 2018 12:39 م
حبس حدث حاول تهريب سجائر عبر الحدود المصرية الليبية سجائر مهربة-أرشيفية
كتب ـ سليم على
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عاقبت محكمة الطفل، حدث بالحبس شهر وتغريمه 30 ألف جنيه، لاتهامه بدخول منطقة عسكرية محظورة وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية غير مصرح بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور دورية لتكثيف إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى وأثناء المرور شاهد أفراد الدورية 3 سيارات "تويوتا لاندكروزر" لا تحمل لوحات معدنية، فارغة الحمولة، وبمطاردتها وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، تم ضبطهم من قبل القوات، وبتفتيشهم ضبط بحوزة أحدهم وهو "انور.ع.م"، 17 سنة، جهاز اتصال بالاقمار الصناعية "ثريا".

وأضافت التحقيقات، أنه بالتحرى تبين تحرك المتهمين من مناطق تمركزهم بالضبعة للوصول إلى الحدود المصرية الليبية لاستلام شحنة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية "سجائر" المتفق على تهريبها من ليبيا الى مصر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة المتهم أقر بأنه كان متواجه لإحضار سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وتهريبها من ليبيا إلى مصر.


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