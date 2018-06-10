جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب أجهزة البلاى استيشن ومستحضرات تجميل

كتب : أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الأقصر من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة البلاى استيشن ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

ففى أثناء قيام الوردية الأولى بمطار الأقصر اشتبه مدير الحركة في فى الراكب ا . ا . ع 24 سنة من الأقصر والذى بدت علية علامات الارتباك وبسؤالة عما اذ اكان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية من عدمة أجاب بالنفى، وبتمرير حقائبة على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذة عبير جمعة مسئول الفحص مدير الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه وذلك بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك.

و قررا لدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات، وطلب الراكب التصالح وقام بسداد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.