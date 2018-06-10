جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار أسيوط الدولى برئاسة عادل عبدالصادق مدير جمرك مطار أسيوط من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة ترانزيت فرنسا تم الاشتباه فى الراكب "ح . ع . م"، والذى كان يحمل حقيبتى سفر كبيرتين، وبتمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبو بكر محمد أبو ليفة، وتحت إشراف حازم الدروى مدير إدارة التشغيل فتلاحظ وجود عبوات أدوية، وتم تشكيل لجنة من علاء الدين جمعة وحسن أحمد حسن مأمورى تفتيش الركاب لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود 2535 أمبول sterogyl 15 H و 9000 قرص lasilix special 500mg مخفاة بين طيات الملابس بحقائبه، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و 540 ألف جنيه.

وبالعرض على عبد المالك عبد الراضى مدير عام جمارك الأقصر أبلغ الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الذى قرر إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات ورفض الراكب التصالح وتم احالته للنيابة، وقام بتحرير المحضر ماجد نجيب بطرس رئيس قسم التفتيش.