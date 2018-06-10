جدة فى بلاغ لقسم الشرطة: حفيدتى أصيبت بعاهة مستديمة على يد زوجة أبيها

أسماء شلبي

طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات أصبحت يتيمة من والداتها بسبب مرض السرطان، وعندها قرر الأب الزواج ورفض منح الحضانة للجدة أو حتى تمكينها من رؤيتها رغم القضايا والبلاغات المتبادلة بينهم ،ليترك طفلته مع زوجته الجديدة.

وأكدت سماح السيد جدة الطفلة "علياء" فى بلاغها أمام قسم شرطة إمبابة العنف الذى تعرضت له بعد 3 أشهر من تمثيل دور الأمومة أمام الجميع وبعدها تستغل غياب زوجها وتعنف الصغيرة لدرجة جعلتها تمتنع عن الذهاب للمدرسة، وعندما تشكو جدتها للأب تتهم الصغيرة، بالفشل وعدم الرغبة فى الحصول على التعليم لتصبح مع الوقت خادمة لها .

وأكدت : طوال عام عانت الطفلة من القهر والظلم على يد زوجة أبيها بشهادة الجيران وزوج نجلتى المتوفاة، لا يستطيع أن يرحمها من العنف الذى تعيش به بعد أن "لحست عقله" المواد المخدرة وأصبح هو آخر مصدر للبطش بها .

وتابعت الجدة : حُرمت حفيدتى من والداتها وحنان أبيها ورؤية جدتها والعيش والتعامل بأدمية فكانت تحبس فى غرفتها وتتصل بى منهارة حتى أمد يد المساعدة لها، وأنا قليلة الحيلة لا أعرف كيف أتصرف رغم إقامتى دعوى بتمكينى من حضانتها ورؤيتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة.

وأكدت: فقدت علياء القدرة على الرؤية بعينها اليمنى من كثرة البكاء وضرب زوجة أبيها لها، وعندما حررت محضر ضد زوج نجلتى أتت بتقرير طبي مزور بأن ما تعانى منه مرض وراثي رغم أثار التعذيب الواضحة على وجهها.

وقالت الجدة فى بكاء: أستغل مرضى وكبر سنى وعدم استطاعتى مجاراته فى المحاكم وأقسام الشرطة وترك طفلته تصاب بعاهة مستديمة على يد زوجته بعد سكبت عليها الزيت المغلى وهو يرفض أن يحميها ويحرر بلاغ ضد زوجته .