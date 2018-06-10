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جامعة عين شمس تستعد لإعلان نتائج امتحانات الطلاب عقب إجازة عيد الفطر

الأحد، 10 يونيو 2018 10:05 ص
جامعة عين شمس تستعد لإعلان نتائج امتحانات الطلاب عقب إجازة عيد الفطر جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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تستعد جامعة عين شمس، عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان نتائج الطلاب بمختلف الكليات، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وانتهاء الكنترولات من عملها.

كانت كلية التجارة جامعة عين شمس أعلنت  ظهور نتائج امتحانات دور مايو 2018  لبرنامج الدراسة بالساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية واللغة العربية.

و أوضح الدكتور خالد قدرى، عميد الكلية أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة نسبيا عن العام الماضى، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 98.14%.

ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة اعتماد نتائج مختلف الكليات فى الجامعات المصرية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة مع بدء العمل بمنظومة التصحيح الإلكترونى فى عدد من الجامعات المصرية، وتطوير منظومة الأسئلة التى تقيس مهارات الطلاب، دون أن تعتمد على الحفظ والتلقين.

 


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