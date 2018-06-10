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تيريزا ماى: على روسيا أن تغير سلوكها للعودة إلى مجموعة الثمانى الكبار

الأحد، 10 يونيو 2018 08:22 ص
تيريزا ماى: على روسيا أن تغير سلوكها للعودة إلى مجموعة الثمانى الكبار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ش أ
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، فى ختام أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى بكندا، أنه على روسيا أن تغير سلوكها للعودة إلى مجموعة دول "الثمانى الكبار".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن "ماى"، قولها فى مؤتمر صحفى ردا على سؤال، عما إذا كانت ترى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يستمع إلى وجهة نظرها بشأن هذه المسألة، "روسيا لم تعد ضمن مجموعة الثمانى الكبار، ويرجع ذلك إلى ضم روسيا غير القانونى لشبه جزيرة القرم، وفى حال سيكون هناك أى حديث عن مستقبل روسيا بهذه المجموعة، فيجب على روسيا أن تغير مسارها، والإجراءات التى تشارك فيها".

ويرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن روسيا يجب أن تعود إلى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، وقال "سواء أحببتم ذلك أم لا، قد يكون من الخطأ سياسيا قول ذلك لكننا بحاجة إلى حكم العالم، وهناك مجموعة السبع الكبار، التى كانت سابقا مجموعة الثمانى الكبار، التى طردت روسيا، ويجب عليها الآن أن تعيد روسيا، لأننا بحاجة لروسيا على طاولة المفاوضات."


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