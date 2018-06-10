توافد طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة على لجان الامتحانات

توافد قبل قليل، طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات، تمهيدا لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة العلمى رياضة.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتابع منذ الصباح وصول صناديق الأسئلة، وأيضا تواجد الطلاب أمام لجان الامتحانات.

ورصد "اليوم السابع" ، تواجد طلاب شعبة العلمى رياضة أمام لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين وجاردن سيتى الرسمية للغات، حيث يواصل الطلاب مراجعة المادة قبل دخول اللجنة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.