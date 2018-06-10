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تعرف على محطات محاكمة 17 من "ألتراس أهلاوى" والاتهامات الموجه إليهم × 7 نقاط

الأحد، 10 يونيو 2018 04:00 ص
تعرف على محطات محاكمة 17 من "ألتراس أهلاوى" والاتهامات الموجه إليهم × 7 نقاط اولتراس اهلاوى،ارشيفية
كتب محمد محسوب
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تصدر محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، حكمها على 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى فى جلسة 28 يوليو المقبل.

"اليوم السابع" يرصد فى النقاط التالية كافة المعلومات المتعلقة  بالقضية والمحطات مرت بها القضية منذ بدايتها ومحاكمتهما أمام محكمة جنح أمن الدولة .

1-عدد المتهمين بالقضية 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوى" .

2-النيابة وجهت للمتهمين تهم التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة.

3-المتهمون قاموا بسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، وحيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وحيازة أسلحة بيضاء.

4- الأحداث وقعت أثناء محاولتهم اقتحام النادى "فرع الجزيرة"، لحضور مباراة لفريق كرة اليد.

5- فى 15 مايو 2017 قررت محكمة الجنح إخلاء سبيلهم  بضمان محل إقامتهم

6-النيابة استشكلت على قرار إخلاء السبيل واستمرت محاكمة المتهمين.

7-جلسات محاكمة المتهمين استمرت لمدة عام وأجلت أكثر من مرة .

-أخر جلسة فى القضية كانت أمس السبت وقررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، مد أجل الحكم لجلسة 28 يوليو.


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