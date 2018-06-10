تعرف على حالات يمنع فيها "تخطى" السيارات بالطرق منعا للحوادث× 10 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

تشن الإدارة العامة للمرور العديد من الحملات المرورية للتوعية ضد أخطار التخطى الخاطئ و هناك عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة بسبب التخطئ الخاطئ على الطرق، ولكى يتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطى و منها :

1-إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف يمنع التخطى لمنع وقوع أى حادث مرورى.

2-إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه

3-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

4- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق.

5- فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور

6-فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاه

7- لا يجوز للسيارات أن يتخطى بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

8-فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

9-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن

10- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها