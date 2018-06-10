video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 09:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

تشديدات فى تفتيش طلبة الثانوية العامة فى لجان الامتحانات بالمطرية

الأحد، 10 يونيو 2018 09:09 ص
تشديدات فى تفتيش طلبة الثانوية العامة فى لجان الامتحانات بالمطرية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

بدأت لجان الثانوية العامة فى المطرية، تشديد إجراءات دخول اللجان بمدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات، بالمطرية فى القاهرة، كما استخدم المراقبون العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن لمنع دخول الهواتف المحمولة.

وشهدت المدرسة تكثيف فى التواجد الشرطى بمحيطها، كما منعت قوات الشرطة انتظار السيارات بالقرب من المدرسة، وأخلت الباعة الجائلين.

وحرص أعداد كبيرة من الطلبة على المراجعة السريعة أمام اللجان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم للأسبوع الثانى.. 110 آلاف طالب يختبرون اليوم فى الجبر والهندسة.. أولياء أمور يستنكرون:"زملائهم يراجعون الإنجليزى وهم بيمتحنوا.. والفيزياء بعبع الطلاب"..و"التعليم" تطمئنهم

توافد طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية 2018

تسريب امتحان الجبر والهندسة والفراغية




لا تفوتك
السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة