ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة السبع ويصف ترودو: شخص "غير نزيه وضعيف"

كندا (أ ف ب)

سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل مفاجئ تأييده لبيان مشترك صدر فى نهاية قمة مجموعة السبع السبت فى كندا، بسبب نزاع حول التجارة، متهما رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الذى ترأس القمة بأنه غير نزيه وضعيف.

وقال ترامب فى تغريدة كتبها على متن طائرة "اير فورس وان"، "بناء على تصريحات جاستن المغلوطة فى مؤتمره الصحفي، ونظرا الى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأمريكيين سحب التأييد لبيان (مجموعة السبع)".

وكرر ترامب، الذى يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التى تُغرق السوق الأميركية!".