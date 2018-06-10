ترامب يبدى تفاؤلا باجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية

(أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس السبت، تفاؤله بشأن اجتماعه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة، مؤكدا أنها "فرصة فريدة" لتسوية المشكلة النووية الكورية الشمالية التى اخفق كل الرؤساء السابقين فى تسويتها.

وقال الرئيس الأمريكى فى مؤتمر صحفى فى مالبى فى كندا حيث عقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "لدى انطباع بان كيم جونج أون يريد أن يفعل شيئا مهما لشعبه أنها فرصة فريدة لن تتكرر أبدا"، واستقل ترامب بعد ذلك طائرته الرئاسية التى أقلعت فى رحلة تستمر اكثر من عشرين ساعة متوجهة الى سنغافورة حيث ستحط مساء الأحد.

ووصل الزعيم الكورى الشمالى من جهته الى سنغافورة صباح الأحد من أجل القمة التى ستعقد فى فندق فخم صباح الثلاثاء.

ونشر وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالأكريشنان صورة على "تويتر" يظهر فيها وهو يصافح كيم فى مطار شانغى وأرفقها بجملة "رحبنا بالزعيم كيم جونج أون الذى وصل للتو الى سنغافورة".

وفى كل الأحوال هذه القمة فريدة إذ أن أى رئيس أمريكى يمارس مهامه لم يتفاوض من قبل مع وريث أسرة كيم، حول نزع محتمل للأسلحة النووية للنظام المعزول.

وقال ترامب "أننى فى مهمة سلام وعلينا التوصل إلى نزع أسلحة. يجب ان نبدأ شيئا ما ونعتقد فعلا ان كوريا الشمالية ستصبح مكانا رائعا فى وقت قريب جدا". واضاف "كم نحتاج من الوقت لنرى أن كانوا جادين او لا اعتقد ان هذا سيحدث من الدقيقة الأولى".

وتابع الملياردير أنه "اسلوبى الشخصى، شعورى، هذا ما أفعله"، لكن ترامب حاول خفض سقف التوقعات. وقال "من يعلم؟ قد لا تسير الأمور على ما يرام. هناك احتمال كبير الا تسير الامور على ما يرام واحتمال أكبر أن يستغرق الامر وقتا. ستكون عملية".

وتابع انه لكن على الأقل "سنكون قد التقينا ورأينا بعضنا وقدر احدنا الآخر واننا سنبدأ عملية".

وأثارت إستراتيجية التفاوض للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة تساؤلات كبيرة فى واشنطن بعدما أوضح بنفسه أنه لا يحتاج الى استعدادات كبيرة.

لكن ايا يكن الوضع، سيصل ترامب مسلحا بعصا متمثلة بعقوبات جديدة وجزرة: قال الرئيس الأمريكى فى واشنطن إن اللقاء قد يفضى إلى قبول كيم جونج أون فى الأسرة الدولية وربما دعوته إلى البيت الأبيض "إذا جرى الأمر بشكل جيد".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الذى التقى كيم جونج أون مرتين فى بيونج يانج أن الزعيم الكورى الشمالى جاد فى رغبته فى التفاوض.

وقال بومبيو "قال لى شخصيا انه مستعد لنزع النووي". وأوضح الوزير الأمريكى انه سيلتقى مسؤولين كوريين جنوبيين ويابانيين وصينيين فى فترة القمة بين ترامب وكيم.

وقبل أن يغادر كندا، كرر ترامب واحدة من جمله الشهيرة "حاليا كل شئ على ما يرام. سنرى كيف ستسير الأمور".