ترامب: جاستن ترودو يتحمل مسئولية فشل قمة مجموعة السبع لأنه "طعننا فى الظهر"

أ ف ب

قال لارى كادلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض الأحد أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو يتحمل مسؤولية فشل قمة مجموعة السبع لأنه "طعننا فى الظهر".

وقال كادلو متحدثا لشبكة "سى إن إن" إن ترودو "عقد مؤتمرا صحافيا وقال إن الولايات المتحدة ميهنة" واتهمه بأنه "ألحق ضررا كبيرا بمجموعة السبع بأكملها"معتبرا أن انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من البيان الختامى للقمة كان هدفه عدم "إظهار ضعف" قبل قمته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون الثلاثاء فى سنغافورة.