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الأحد، 10 يونيو 2018 12:12 م
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تحرير 1860 مخالفة مرورية وضبط 1393 متهما هاربا من أحكام فى البحيرة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:16 ص
تحرير 1860 مخالفة مرورية وضبط 1393 متهما هاربا من أحكام فى البحيرة حملات مرورية - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1393 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس، وضبط "إ ع إ د" 55 سنة المحكوم عليه فى قضية جنايات مركز أبوحمص "تزوير" بالسجن المؤبد وضبط "أ ف إ ال" المحكوم عليه فى قضية جنايات الدلنجات "سلاح" بالسجن المؤبد.
 
كما تم تحرير 1860 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 286 إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور.
 
 

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