تحالف القوى العراقية يدعو العبادى لمنع "الخاسرين" من مصادرة إرادة الناخبين

بغداد أ ش أ

دعا تحالف القوى العراقية رئيس الوزراء حيدر العبادى، إلى منع "الخاسرين" من خلط الأوراق ومصادرة إرادة الناخب، مطالبا بإصدار أوامر لقيادات الشرطة فى المحافظات لحماية مكاتب المفوضية ومخازن صناديق الاقتراع.

وقال التحالف فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز"، الأحد، إن خيوط المؤامرة على العملية السياسية فى العراق ثبت بالدليل من الذى يريد إدخال البلاد فى فراغ تشريعى وتشكيل حكومة طوارئ بعد أن فشلت محاولاتهم فى اختطاف حكومة العراق المنتخبة.

يشار إلى أن حريقا قد نشب فى وقت سابق من اليوم داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة.