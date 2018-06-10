تجديد حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم أقراص مخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة، تجديد حبس 3 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم 20 ألف قرص مخدر وذلك قبل ترويجها على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منوف، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط كل من "ع ج م" فنى، و"ع ا ع" سائق، و"ع س ع" صاحب محل ملابس، أثناء تواجدهم بمدينة منوف مستقلين سيارة قيادة الثانى، وبحوزتهم 20 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.