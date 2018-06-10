تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما لاتهامه بالتجمهر فى "أحداث المترو"

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين 15 يوما فى اتهامه بالتحريض والاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف، فى الأحداث التى شهدها مترو الأنفاق.

وواجهت النيابة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن المتهم والتى كشفت عن ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

وكان المتهم قد ألقى القبض عليهم وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه على أعمال تجمهر وعنف ومقاومة السلطات العامة.