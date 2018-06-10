تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع 7 رحلات دولية، عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلتين على خطوط طيران السعودية، رقم 302 المتجهة إلى مدينة جدة، ورقم 321 المتجهة إلى مدينة الرياض، ورحلة خطوط "إير كاريرو"للطيران، رقم 441 إلى مدينة ينبع، ورحلتين خطوط الطيران التركى أرقام 695، 693 المتجهة إلى اسطنبول، ورحلة خطوط طيران "فلاى ناس" رقم 266 المتجهة إلى مدينة الرياض، ورحلة خطوط طيران الاتحاد، رقم 658 المتجهة إلى مدينة أبو ظبى، تأخروا فى حركة الإقلاع، بسبب ظروف التشغيل، والصيانة.