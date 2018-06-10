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بوتين يرحب بقمة "ترامب" و" كيم".. ويدعو للتنفيذ الدقيق للاتفاق النووى الإيرانى

الأحد، 10 يونيو 2018 11:47 ص
بوتين يرحب بقمة "ترامب" و" كيم".. ويدعو للتنفيذ الدقيق للاتفاق النووى الإيرانى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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رحب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، والزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون، فى سنغافورة، كما دعا إلى التنفيذ الدقيق للاتفاق النووى الإيرانى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن بوتين، قال فى كلمته خلال أعمال جلسة قمة منظمة شنجهاى للتعاون، فى مدينة تشينجداو الصينية، اليوم الأحد - إن قضية شبه الجزيرة الكورية ظلت تؤثر بشكل كبير على أمن منطقة دول المنظمة، وننظر بإيجابية لاستعداد بيونج يانج وسول وواشنطن لحل شامل للأزمة من خلال الحوار والمفاوضات بما يتماشى مع خارطة الطريق الخاصة بالتسوية والتى اقترحتها روسيا والصين.

وأكد بوتين، أن على المنظمة الاستمرار فى المساعدة على تحسن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، معربا عن ترحيب بلاده بالقمة الأمريكية الكورية الشمالية المقبلة، مشيرا إلى إسهام الصين الكبير فى سبيل حل أزمة شبه الجزيرة الكورية، كما تطرق بوتين خلال كلمته إلى مسألة الاتفاق النووى الإيرانى، قائلا" ندعو إلى التنفيذ الدقيق والمتسق لهذا الاتفاق، وستستمر روسيا من جانبها فى تنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن الانسحاب الأمريكى من الاتفاق قد يؤدى إلى زعزعة استقرار الوضع.

بوتين يصف اتهامات مجموعة السبع لبلاده بالثرثرة

وعلى صعيد آخر، وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الاتهامات التى وجهت لبلاده فى البيان الختامى لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بأنها مجرد "ثرثرة".

وقال بوتين - فى تصريح للصحفيين عقب قمة "منظمة شنجهاى للتعاون"، بمدينة "تشينجداو" الصينية - إن بيان مجموعة السبع الذى اتهم روسيا بارتكاب أعمال مزعزعة للاستقرار يستند إلى أسس هشة، شأنها شأن المزاعم بتورط روسيا فى تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته، وتابع بوتين "مرة أخرى، لم يتم التصريح بشئ ملموس، حان الوقت لوقف الثرثرة والتعامل مع القضايا الحقيقية"، ويذكر أن البيان الختامى المشترك للقمة التى استضافتها مدينة "كيبيك" فى كندا دعا روسيا إلى الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وعن تقويض الأنظمة الديمقراطية.


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