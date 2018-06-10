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بوتين: محاربة الإرهاب فى أفغانستان تتطلب اهتماما خاصا

الأحد، 10 يونيو 2018 01:49 م
بوتين: محاربة الإرهاب فى أفغانستان تتطلب اهتماما خاصا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
بكين (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن محاربة الإرهاب فى أفغانستان تتطلب اهتماما خاصا.

وقال بوتين، فى اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاى للتعاون فى الصين - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد، "إنه ينبغى إيلاء اهتمام خاص للوضع فى أفغانستان، وأنا أتفق مع الزملاء الذين سبق أن تحدثوا عن ذلك، من المهم أن نحارب معا التهديد الإرهابى القادم من أراضى هذا البلد، وأن نوقف إنتاج المخدرات ونقلها، وأن نساعد أفغانستان فى المصالحة الوطنية، والانتعاش الاقتصادى والاستقرار".

يذكر أن أفغانستان، تشهد منذ مطلع شهر مايو الماضي، ارتفاعا ملحوظا فى العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسى الناتو، فى إطار مهمة "الدعم الحازم"، ومسلحى حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم الخندق.

 


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