بوتين: الحكومة السورية أوفت بالتزاماتها ومستعدة للحوار والأمر متروك للمعارضة

موسكو أ ش أ

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى اجتماع موسع لقمة منظمة شانغهاى للتعاون ، أن السلطات السورية أوفت بالتزاماتها بالكامل، وأظهرت استعدادها للحوار، والآن الأمر متروك للمعارضة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله "إن حكومة سوريا أوفت بالتزاماتها بالكامل وأظهرت استعدادها للمشاركة فى الحوار السياسي"، مشيرا إلى أن دمشق على وجه الخصوص أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسى الجديد للبلاد.

وأشار الرئيس الروسى إلى أنه بفضل الجهود المشتركة لعدة دول، تم تحقيق نتائج مهمة فى الحرب ضد الإرهاب فى سوريا ، وقال "لقد

تم تحقيق نتائج مهمة فى الحرب ضد الإرهاب فى سوريا. وبفضل الإجراءات المتسقة لروسيا والحكومة السورية وإيران وتركيا وشركاء آخرين بما فى ذلك كازخستان، تمكنا من قمع النشاط الإرهابى بشكل كبير فى هذا البلد".

ولفت بوتين الانتباه إلى أن الحكومة السورية تسيطر الآن على أراضى يعيش فيها 90% من السكان، وتلتزم دمشق بالاتفاقات التى تم التوصل إليها فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى يناير فى سوتشي"، وقال الرئيس الروسي، إن محاربة الإرهاب لا تزال أولوية التعاون فى إطار منظمة شانغهاي.