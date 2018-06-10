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بلدية الاحتلال الإسرائيلى تصادر "بسطات الباعة" فى القدس وتحرر مخالفات مالية

الأحد، 10 يونيو 2018 08:19 م
بلدية الاحتلال الإسرائيلى تصادر "بسطات الباعة" فى القدس وتحرر مخالفات مالية الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أش أ)
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شنت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، تحرسها قوة عسكرية اليوم الأحد، حملة على بسطات الباعة المقدسيين، فى شارع الواد الممتد من باب العامود ويفضى إلى أسواق القدس القديمة وحاراتها وأبواب المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن بلدية الاحتلال صادرت العديد من البسطات وحررت مخالفات مالية لأصحابها.

يشار إلى أن عددا من الباعة المقدسيين كانوا عادة ما يعرضون بضاعتهم على طرفى ساحة باب العامود خلال شهر رمضان من كل عام والتى تتنوع بين بسطات خضار وفاكهة، بالإضافة إلى بعض المشروبات الرمضانية.

 


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