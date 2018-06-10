"بلتون" تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى نهاية الشهر

كتب هانى الحوتى

توقعت شركة بلتون المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 يونيو لأخذ الضغوط التضخمية المقبلة فى الاعتبار، مجددة تأكيدها بشأن استقرار اتجاه العائدات مع توفير البنوك المحلية للسيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبى.

وأوضحت بلتون، فى تقرير بحثى، أن الانخفاض الملحوظ للتضخم يفسح مجالًا لتأثير الارتفاع المقبل فى أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم، حيث تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35-45% الشهر المقبل، مما سيؤدى - إلى جانب الارتفاع الأخير فى رسوم المياه- إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018.

وقالت بلتون، إن المعدل السنوى للتضخم انخفض بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، لتبلغ قراءته 11.4% مقارنة بـ 13.1% فى أبريل، بانخفاض عن توقعاتها عند 13%، وذلك بدعم من تباطؤ أسعار الأغذية إلى 8.6% مقارنة بـ 11.1% الشهر السابق، مشيرة إلى أن معظم القطاعات حافظت على استقرارها على أساس سنوى، باستثناء قطاع الترفيه والثقافة، الذى شهد هبوط قوى إلى 10.5% مقارنة بـ 39.7% فى أبريل 2018.

وأشارت بلتون، إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ على أساس شهرى مسجلًا 0.2% مقارنة بـ 1.5% فى أبريل، بخلاف توقعاتها عند 1.4%، وذلك بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.3% مقارنة بارتفاعها بنسبة 2.4% الشهر الماضى، وعلى الرغم من العوامل الموسمية فى رمضان.

وأرجعت بلتون هذا الانخفاض إلى عروض تجار الجملة لتشجيع معدلات الطلب إلى جانب تراجع الإنفاق الخاص مقارنة بمعدلاته الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، منوهة إلى أن قراءة شهر يونيو أى العاملين أكثر تأثيرًا، مع الارتفاع المتوقع للإنفاق خلال عيد الفطر وبداية أجازات الصيف.