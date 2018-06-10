بـ1000 جنيه فى الأسبوع.. كيف تستمع بمصيف جمصة مع أسرتك

الدقهلية شريف الديب

يعد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، من الأماكن الهادئة والتى تستطيع الاستمتاع فيه وقضاء فترة إجازه سعيدة مع أسرتك، حيث يعتبر مصيف لكل الفئات، فأصحاب الدخل المتوسط يستطيعون ال‘قامة دون تأثر الميزانية.

ويمتاز مصيف جمصة بانخفاض أسعار السكن والإقامة، حيث يقول مجدى السنوسى من سكان المدينة، إن أسعار إيجار الشقق السكنية بالمصيف تتراوح ما بين 50 إلى 450 جنيه فى الليلة، وكلا على حسب المنطقة والقرب والبعد من البحر،موضحا :"يوجد أماكن مرتفعة مثل منطقة العاشر وذلك لقربه من الشاطئ ومنطقة آمون لكونها بالقرب من الأسواق، وهناك أماكن متوسطة مثل منطقة إيزيس، بالإضافة إلى مناطق منخفضة مثل منطقة الكرنك والشباب وأبو سنبل فأسعار الإيجارات بالمنطقة بسيطة،وهو ما يشجع على توافد جميع المستويات، وقضاء إجازة الصيف بأقل تكاليف عن مثيلاتها.

كما يمكن للمصيفين الاستمتاع بوجبات طعام جيدة، فهناك العديد من المطاعم التى تناسب كافة المستويات، فيوجد أربعة مطاعم تقدم الطعام السورى، و مطعم شكشوك واحد من أشهر المطاعم بالمصيف، والذى يقدم كل أنواع الطعام من فول وطعمية، وأسماك ولحوم ودجاج، كما يوجد مطعم العنانى وهو لتقديم اللحوم المشوية والكباب، وجميعهم بمنطقة السوق ويتراوح متوسط سعر وجبة الفطار لأسرة مكونة من أربعة أفراد حوالى 30 جنيها، ويبلغ متوسط سعر وجبة الغداء حوالى 100 جنيه.

كما يوجد العديد من الأماكن الترفيهية التى تستطيع الاستمتاع بها داخل مصيف جمصة، وقضاء وقت سعيد للتنزه، فهناك شارع الكورنيش ويتمتع بالإضاءة والزحام، كما يوجد السيرك القومى الموجود بناحية منطقة إيزيس، وأيضا المسرح كما يوجد ثلاثة سينمات بجمصة، الأولى سينما هنيدى فى أول مدينة جمصة، والأخرتين بشارع الشباب، وقد طور مجلس مدينة جمصة منطقة البلاج وتم عمل كورنيش يضئ ليلا ويعد من أحد الأماكن التى تستطيع قضاء وقت ممتع نظرا لهدوئه ومنظر البحر.

ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة بطولة كأس العالم والتى سوف تنطلق منتصف الشهر الحالى، بالمقاهى المنتشرة فى منطقة السوق، كما يتوفر داخل المدينة مواصلات فهناك نقل داخل من آل أتوبيسات بالإضافة إلى التوك التوك المنتشر بالمدينة لسهولة التنقل.