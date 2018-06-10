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بطريرك الموارنة فى لبنان يؤكد أهمية التصدى للفساد

الأحد، 10 يونيو 2018 02:08 م
بطريرك الموارنة فى لبنان يؤكد أهمية التصدى للفساد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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أكد البطريرك المارونى الكاريدنال مار بشارة بطرس الراعى (بطريرك الموارنة فى لبنان) أن التصدى للفساد المستشرى فى قطاعات الدولة اللبنانية المختلفة، من وزارات وإدارات عامة، وضبط السرقات والرشوة من أجل حماية المال العام، هو مطلب لجميع اللبنانيين.

وأشار البطريريك الراعى – فى كلمة له اليوم خلال ترؤسه لقداس عيد قلب يسوع – إلى أهمية الحد من "روح تقاسم المغانم" فى توزيع الوزارات (خلال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة) والتوظيف، مؤكدا أن تلك التصرفات تأتى على حساب الشعب اللبنانى الذى ترهق كاهله الأعباء.

وقال " إنه فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب اللبنانى ولادة حكومة جديدة على مستوى التحديات التى تواجه لبنان، فإذا بالسلطة "تصدمه بمشكلة فى غير محلها بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني" .. معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام الدستور فى شأن عدم التوطين وعدم التقسيم، موضحا أن التوطين هو منح الجنسية لأى شخص غريب لا يتحدر من أصل لبنانى.

وأضاف " أن مرسوم التجنيس صدر فى وقت هناك فيه ملفات بالالاف مكدسة لطالبى الجنسية، وهم لبنانيو الأصل، معربا عن استنكاره أن يظل منح الجنسية اللبنانية حتى الآن مرهون بقواعد لقانون صدر فى عام 1925 .

وتطرق إلى مسألة عودة النازحين السوريين بدخل لبنان إلى سوريا، مشيرا إلى أن جوهر الموضوع هو أن "الأسرة الدولية" لا تشجع هؤلاء النازحين السوريين على العودة بل تخوفهم من الإقدام على هذا الأمر.

 


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