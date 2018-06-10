video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

بدء جلسة تجديد حبس "مستريح أكتوبر" المتهم بالاستيلاء على 144 مليون جنيه

الأحد، 10 يونيو 2018 11:30 ص
بدء جلسة تجديد حبس "مستريح أكتوبر" المتهم بالاستيلاء على 144 مليون جنيه محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

بدء قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، نظر أمر تجديد حبس "أحمد .ج" رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، و"محسن.ك" مدير مبيعات بالشركة لاتهامهما بالنصب بدعوى توظيف الأموال.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثانى فى قضية مستريح أكتوبر"محسن.ك" مدير مبيعات، المتورط بالاشتراك مع المتهم الرئيسى "أحمد.ج" فى النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تشغيل الأموال، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة تورط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، حيث طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، لرصد نشاطهما وعدد ضحاياهما والمبالغ المالية التى استوليا عليها.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة ثان أكتوبر أن المتهم الأول "أحمد.ج"، بالاشتراك مع "محسن.ك" احتالا على عدد من المواطنين بدعوى تشغيلها فى استيراد الأجهزة الكهربائية.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصرى من بعض الأهالى، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر، واستوليا على تلك الأموال ورفضا إعادتها، وتهربا منهم.

وأضافت التحقيقات أن بداية سقوط المتهم كانت ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال ضد "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، من أحد ضحايا المتهمين، أفاد بتعرضه للنصب من قبل المتهمين واستيلائهما على أمواله.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس اثنين من المتهمين بقضية "مستريح أكتوبر 2" 15 يوما

اخبار الحوادث

حوادث مصر

اخبار مصر

مستريح أكتوبر

توظيف أموال

نصب

احتيال

الأموال العامة

الجيزة




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة