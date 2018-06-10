باكستانيان من بين 8 مُسلحين قُتلوا فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 8 مُسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهم، اليوم الأحد، خلال عمليات قامت بها قوات الأمن الأفغانية فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خامة – برس" الأفغانية، أن الـ 8 مُسلحين قُتلوا أثناء تنفيذ قوات الأمن والدفاع الوطنى عمليات لهم فى الإقليم ليلة أمس.

وأضاف البيان أن المعلومات الواردة من مكان العملية تُشير إلى أن اثنين من المُسلحين، الذين قُتلوا خلال العملية قد أتيا من باكستان.

كما أشار البيان إلى أن أفراد الأمن والمدنيين لم تُلحق بهم أى خسائر خلال تنفيذ العملية.

وتأتى هذه العملية فى إطار العمليات، التى تقوم بها القوات الأفغانية لمكافحة العناصر المُسلحة التابعة للتنظيم الإرهابى فى ننجرهار.