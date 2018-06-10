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انقطاع المياه عن مركز يوسف الصديق بالفيوم لمدة 9 ساعات غدا

الأحد، 10 يونيو 2018 11:40 ص
انقطاع المياه عن مركز يوسف الصديق بالفيوم لمدة 9 ساعات غدا انقطاع المياه - صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه سيتم قطع المياه عن مركز يوسف الصديق والقرى التابعة له، وذلك ابتداءً من الساعة 5 صباح غد الاثنين وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الصيانة بخط 600 مم بمنطقة قصر الجبالى.

 كما سيتم قطع المياه عن مركز طامية، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد الإثنين، حتى الساعة 1 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الصيانة داخل محطة طامية.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.​

 


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