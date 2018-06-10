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الأحد، 10 يونيو 2018 10:55 م
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انطلاق 236 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 20 ألف راكب من مطار القاهرة

الأحد، 10 يونيو 2018 09:37 م
انطلاق 236 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 20 ألف راكب من مطار القاهرة مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال اليوم الأحد، انطلاق 236 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل 20 ألفا و618 راكبا من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 116 رحلة دولية وداخلية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
 

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