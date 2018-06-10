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انتهاء امتحان مادة الجبر لطلاب الثانوية العامة وتجمع أولياء الأمور أمام اللجان

الأحد، 10 يونيو 2018 11:01 ص
انتهاء امتحان مادة الجبر لطلاب الثانوية العامة وتجمع أولياء الأمور أمام اللجان امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب
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انتهى منذ قليل، امتحان مادة الرياضيات البحته "الجبر والهندسة الفراغية" لطلاب الثانوية العامة، فى رابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وتجمع أولياء أمور الطلاب أمام لجان مدرسة التوفيقية فى شبرا، وسط حالة من الترقب والقلق للاطمئنان على أبنائهم الطلاب عقب انتهاء امتحان الجبر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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