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اليونيسيف تحذر من عواقب الفيضانات على الأطفال فى الصومال

الأحد، 10 يونيو 2018 01:00 ص
اليونيسيف تحذر من عواقب الفيضانات على الأطفال فى الصومال الفيضانات فى الصومال
(أ ش أ)
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حذرت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة اليوم من العواقب الوخيمة للفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها الصومال.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ، فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن اليونيسيف أوضحت فى تقرير أصدرته بهذا الصدد أن الفيضانات أجبرت نحو 230 ألف شخص على مغادرة ديارهم فى الصومال منذ شهر أبريل الماضى، مشيرة الى أن نصف هذا العدد من الأطفال المكدسين فى خيام ضيقة فى ظروف غير صحية تعرضهم لخطر الأمراض والموت.

وأضاف أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال النازحين بسبب الفيضانات بلغت 21 فى المائة وهو ما ينذر بالخطر.

 


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