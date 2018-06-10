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اليوم.. مؤتمر عالمى للإعلان عن التأهيل المسبق لإدارة المتحف المصرى الكبير

الأحد، 10 يونيو 2018 01:00 ص
اليوم.. مؤتمر عالمى للإعلان عن التأهيل المسبق لإدارة المتحف المصرى الكبير سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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تعلن وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، اليوم الأحد 10 يونيو، للشركات المصرية والدولية، عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، وذلك فى مؤتمر صحفى عالمى بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ولفيف من سفراء وممثلى الدول الأجنبية بالقاهرة والشركاء فى التنمية، يقام بمقر المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، ويقام المؤتمر تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة وتقدمه الاعلامية جاسمين طه.

وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف (لوجو المتحف) الذى سيساعد فى بدء الحملة الترويجية له فى مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصرى الكبير الذى يعد أكبر متاحف العالم حيث يبلغ إجمالى مساحته 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليونانى والرومانى فى مصر، وتعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة فى مكان واحد والتى يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة، هذا بالإضافة إلى بهو المتحف حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثانى وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذى سيضم 87 تمثالا ملكيا وعناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع ومنكاورع وسنوسرت واخناتون وامنحتب الثالث.


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