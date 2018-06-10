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اليوم.. المجلس التنفيذى للجيزة يناقش استعدادات عيد الفطر

الأحد، 10 يونيو 2018 06:00 ص
اليوم.. المجلس التنفيذى للجيزة يناقش استعدادات عيد الفطر اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، ظهر اليوم الأحد، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يستعرض المحافظ تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.
 
وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاعات الخدمية وإستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.
 
وشدد الدالى، على اليقظة التامة لمواجهة محاولات البعض استغلال هذه الفترة فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أعمال البناء المخالف.

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