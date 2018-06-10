النيابة تأمر بتشريح جثة تاجر عثر عليه مقتولا داخل شقته فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بتشريح جثة تاجر، لقى مصرعه على يد أحد زبائنه فى منطقة المطرية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تلقوا بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة تاجر مقتولا داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وأحد عملائه، تطورت إلى مشاجرة، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهما، قام على أثرها المتهم بتسديد طعنه للمجنى عليه، مستخدما سلاح أبيض "سكين"، فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه، وفارق الحياة على أثرها قبل إسعافه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.