"الميكانيكا والكهرباء": طرح أعمال محطة بحر البقر لتوفير 5 ملايين مكعب لسيناء

أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه يجرى أعمال الطرح لمحطة بحر البقر الرئيسة لتوفير 5 ملايين مكعب يومى لسيناء عن طريق محطة معالجة عملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محطة المحسمة لتوفير مليون متر مكعب يومى.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من دراسة 5 محطات على مصرف عموم الشركات بالإسكندرية، كما تقوم المصلحة بتنفيذ مجموعة من المشروعات سواء بإحلال محطات الرى والصرف، أو إنشاء محطات جديدة لخدمة التوسعات خاصة فيما يتعلق بمشروع المليون ونصف مليون فدان.

وأشار عبد العاطى إلى أن المصلحة انتهت من اعادة تأهيل محطات المراشدة 1، 2، 3 بمحافظة قنا لرى زمام 12500 فدان بجانب تجهيز محطات السلام 5، 6 لتكون جاهزة لخدمة زمام 270 ألف فدان بسيناء.