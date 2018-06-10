video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 02:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"الميكانيكا والكهرباء": طرح أعمال محطة بحر البقر لتوفير 5 ملايين مكعب لسيناء

الأحد، 10 يونيو 2018 01:00 ص
"الميكانيكا والكهرباء": طرح أعمال محطة بحر البقر لتوفير 5 ملايين مكعب لسيناء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه يجرى أعمال الطرح لمحطة بحر البقر الرئيسة لتوفير 5 ملايين مكعب يومى لسيناء عن طريق محطة معالجة عملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محطة المحسمة لتوفير مليون متر مكعب يومى.

 

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من دراسة 5 محطات على مصرف عموم الشركات بالإسكندرية، كما تقوم المصلحة بتنفيذ مجموعة من المشروعات سواء بإحلال محطات الرى والصرف، أو إنشاء محطات جديدة لخدمة التوسعات خاصة فيما يتعلق بمشروع المليون ونصف مليون فدان.

 

وأشار عبد العاطى إلى أن المصلحة انتهت من اعادة تأهيل محطات المراشدة 1، 2، 3 بمحافظة قنا لرى زمام 12500 فدان بجانب تجهيز محطات السلام 5، 6 لتكون جاهزة لخدمة زمام 270 ألف فدان بسيناء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرى" تطلق سلسة ندوات اليوم الواحد للتوعية بترشيد استهلاك المياه

الرى

الميكانيكا والكهرباء

سيناء

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة