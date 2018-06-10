الملكة إليزابيث تكرم شخصيات عامة وجدل بشأن وسام مدير السكك الحديدية

رويترز

امتد الجدل بشأن إدارة السكك الحديدية فى بريطانيا إلى الأوسمة التى تمنحها الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة عيد ميلادها والتى شملت هذا العام رئيس شركة نتورك ريل إلى جانب الممثلة البريطانية إيما طومسون والروائى اليابانى كازو إيشيجورو.

وحصل الرئيس التنفيذى للشركة مارك كارنى أمس السبت على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد الأمر الذى أثار انتقادات من سياسيين وركاب بعد مشاكل شهدتها الخدمة فى الآونة الأخيرة.

وعانت رحلات القطارات فى بعض مناطق بريطانيا من التأخير والإلغاء لعدة أسابيع بعد تغيير فى جدول المواعيد ألقيت المسؤوليه فيه على شركة نتورك ريل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بيتر هندى فى بيان "بكل وضوح تأتى هذه الجائزة فى وقت صعب نظرا للمشاكل التى تعانى منها الصناعة حاليا وتأثيرها على الركاب".

وتمنح الأوسمة التى تقدم مرتين فى العام، لمن يسهمون فى الحياة البريطانية فى مجالات الفنون والعلوم والخدمة العامة وكان من بينهم روزمارى بويل البالغة من العمر 103 أعوام والتى تعمل متطوعة فى الفيلق البريطانى الملكى منذ 97 عاما. والفيلق البريطانى الملكى جمعية خيرية تهتم بالمحاربين القدماء.

وتم تكريم الممثلة إيما طومسون كما حصل إيشيجورو مؤلف رواية (بقايا يوم) على لقب فارس. وحصل على نفس الرتبة لاعب كرة القدم السابق كينى دالجليش عن خدماته فى مجال كرة القدم والأعمال الخيرية.

وتمنح هذه الأوسمة منذ عهد الملكة فيكتوريا وتهدف إلى تكريم الشخصيات العامة وكذلك من يسهمون فى الحياة العامة على مدار سنوات.