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المرافق تشن حملات على المقاهى المخالفة والسيارات المتروكة بشوارع العاصمة

الأحد، 10 يونيو 2018 01:02 م
المرافق تشن حملات على المقاهى المخالفة والسيارات المتروكة بشوارع العاصمة حملات أمنية-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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شنت إدارة شرطة المرافق بالقاهرة، حملات أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة نظراً لما رصدته المتابعة من انتشار عدد من الظواهر السلبية التى تؤثر على المظهر العام مثل عربات المأكولات وخلافه، بالإضافة لإعاقة حركة المرور وقيام بعض المقاهى والمحال العامة بإدارة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة.
 
 
وأسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية 500 إزالة إدارية و620 إشغال طريق و12 تلوث بيئة و14 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص و34 بائع جائل و2 لافتة إعلانات، 10 غلق إدارى ورفع 13 سيارة متروكة و2 مركبة توك توك مخالفة و10 دراجات نارية مخالفة وتنفيذ 3 قرارات إزالة.
 
 

وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذى يساعد فى تحقيق السيولة المرورية.

 


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