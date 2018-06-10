المرافق تشن حملات على المقاهى المخالفة والسيارات المتروكة بشوارع العاصمة

كتبت دينا الحسينى

شنت إدارة شرطة المرافق بالقاهرة، حملات أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة نظراً لما رصدته المتابعة من انتشار عدد من الظواهر السلبية التى تؤثر على المظهر العام مثل عربات المأكولات وخلافه، بالإضافة لإعاقة حركة المرور وقيام بعض المقاهى والمحال العامة بإدارة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية 500 إزالة إدارية و620 إشغال طريق و12 تلوث بيئة و14 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص و34 بائع جائل و2 لافتة إعلانات، 10 غلق إدارى ورفع 13 سيارة متروكة و2 مركبة توك توك مخالفة و10 دراجات نارية مخالفة وتنفيذ 3 قرارات إزالة.