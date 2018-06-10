"المالية" ترحب بضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك.. وتؤكد: تعظم إيرادات الدولة

كتب - أحمد يعقوب

رحب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، اليوم الأحد، بإقرار مجلس النواب لمادة فى القانون، بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، واصفًا إياها بأنها "خطوة هامة"، وتساعد على تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع حجم الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى والمنصات الرقمية، فكان لابد من إيجاد آلية فرض وتحصيل ضريبة على تلك الأنشطة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر من الوزير المختص، وستنص على كيفية حساب وتوريد والرقابة على الضرائب الخاصة بتلك المنصات الرقمية، مؤكدًا أن التقديرات الخاصة بإيرادات تلك الضريبة سوف تكون محل دراسة فى المستقبل.