video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 08:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المالية" ترحب بضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك.. وتؤكد: تعظم إيرادات الدولة

الأحد، 10 يونيو 2018 07:20 م
"المالية" ترحب بضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك.. وتؤكد: تعظم إيرادات الدولة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
رحب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، اليوم الأحد، بإقرار مجلس النواب لمادة فى القانون، بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، واصفًا إياها بأنها "خطوة هامة"، وتساعد على تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع حجم الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى والمنصات الرقمية، فكان لابد من إيجاد آلية فرض وتحصيل ضريبة على تلك الأنشطة.
 
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر من الوزير المختص، وستنص على كيفية حساب وتوريد والرقابة على الضرائب الخاصة بتلك المنصات الرقمية، مؤكدًا أن التقديرات الخاصة بإيرادات تلك الضريبة سوف تكون محل دراسة فى المستقبل.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق على إخضاع "جوجل" و "فيس بوك" للضرائب

مصطفى بكرى يشكر خالد صلاح أمام البرلمان لتبنيه مقترح فرض ضرائب على فيس بوك

أخبار الاقتصاد

نائب وزير المالية

فرض ضرائب على فيس بوك




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة