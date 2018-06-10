القوات العراقية تلقى القبض على قيادى بداعش جنوب الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبورى اليوم الأحد، القبض على أحد قياديى داعش جنوب الموصل.

وقال الجبورى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إن فوج الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى القبض على القيادى الداعشى المعروف بـ (عيسى خلف عيسى خضر) وهو من أهالى قرية ( الهيجل ) التابعة لناحية الساحل الأيسر قضاء الشرقاط، مبينا أن القيادى الداعشى كان مختبئا فى أحد الدور لأكثر من سنة وتم القبض على صاحب الدار أيضاً وتوقيفه وفق المادة 4/1 إرهاب لقيامه بمساعدته على التخفى وعدم إخبار القوات الأمنية.

وفى نفس السياق عثرت القوات الأمنية العراقية على مضافة للإرهابيين و10عبوات ناسفة تم تفجيرها موقعيا دون حادث بمنطقة جبل الخانوكة وجزيرة أمام عسكر فى محافظة صلاح الدين ".